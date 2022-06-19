Події

19:27 19.06.2022

На Чернігівщині сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці

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На Чернігівщині сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус попередив про можливі ракетні удари по об'єктах залізниці в області, закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Увага! Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці на Чернігівщині", - написав він у фейсбуці.

Усі відповідні служби та керівники громад попереджені.

"Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на застосунок у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - закликав Чаус.

 

 

 

Теги: #удар #попередження #чернігівська_область

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