На Чернігівщині сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус попередив про можливі ракетні удари по об'єктах залізниці в області, закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Увага! Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці на Чернігівщині", - написав він у фейсбуці.

Усі відповідні служби та керівники громад попереджені.

"Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на застосунок у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - закликав Чаус.