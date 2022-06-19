Події

14:58 19.06.2022

ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

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ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров вважає, що Збройні Сили України можуть деокупувати Херсон і Мелітополь вже в найближчі тижні.

"ЗСУ суттєво просунулися і вже перебувають на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчим часом, найближчими тижнями, місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку до міста Мелітополь", - сказав Федоров у відеозверненні в неділю.

Він уточнив, що за останній час українські військові відсунули лінію фронту від Запоріжжя в бік Мелітополя на більше ніж 10 км.

 

Теги: #війна #федоров #херсонська_область

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