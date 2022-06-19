Україні слід готуватися до довгої війни, вважає Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Україні та її стратегічним партнерам необхідно готуватися до довгої війни.

"На жаль, невдачі Путіна не означають, що в нього вистачить мудрості відступити. У своїй ізоляції він все ще може думати, що повне завоювання можливе. Велика Британія і наші друзі повинні відповісти, забезпечивши Україні стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою здобути перемогу", - написав Джонсон у своїй колонці у британському виданні The Timеs.

За його словами, "час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи зможе Україна зміцнити свою здатність захищати свою територію швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність до нападу. Наше завдання – заручитися підтримкою України".

Британський прем'єр також зазначив, що захоплення Донбасу було метою президента РФ Володимира Путіна ще в 2014 році, "коли він розпалив сепаратистський заколот і розпочав своє перше вторгнення".

"Тепер, вісім років і тисячі життів по тому, йому все ще не вистачає цієї мети", - написав Джонсон.