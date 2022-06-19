Росіяни переформатують корабельне угруповання

На півдні України ворог переформатує корабельне угруповання, акцентуючи увагу на підводному флоті, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Зараз у готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях і 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК", - сказано в повідомленні.

У командуванні також повідомили, що ворог двічі завдав ракетних ударів по Миколаєву у суботу.

"Серед дня подвійного удару ракетами типу Х-55 завдано по промисловій інфраструктурі. А ввечері – другий удар – "Калібрами" з боку Херсонщини", - сказано в повідомленні.

Водночас, українські захисники знищили одну ракету із переносного зенітно-ракетного комплексу. Але інша влучила до заводу пластикових вікон, ще одна – до житлового будинку, а наступна вдарила по ковбасному цеху.

Зазначається, що пожежі на заводі та цеху на загальній площі близько 400 кв.м локалізовано. Попередньо жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.