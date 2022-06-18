Війська РФ кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки - голова Луганської ОВА

Усі резерви російських військ кинуті на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки, росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Успіху не мають, масово гинуть", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що люди, які ховаються в укриттях заводу "Азот", відмовилися від евакуації. Під час спілкування з населенням нацгвардійці зафіксували на відео відмову.

"Порівняння з "Азовсталлю" недоцільне, ситуації абсолютно різні. Незважаючи на руйнування всіх мостів, що ведуть до Сєвєродонецька, комунікація з містом зберігається – є шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного", - наголосив Гайдай.

Лисичанськ залишається під повним контролем України. Місто під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація відбувається, гуманітарні вантажі завозяться щодня.

"Орки навмисне стріляють по місцях, де можуть ховатися люди", - уточнив голова ОВА.

Крім того, важкою залишається ситуація у селах-сателітах Сєвєродонецька. Важкі бої були у Метьолкіному.

"Чекаємо на нічні події", - підсумував Гайдай.