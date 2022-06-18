У Херсоні підірвали машину колаборанта, який "очолює" пенітенціарну систему області

У Херсоні на вул. Сенявіна стався вибух, в результаті якого було пошкоджено автомобіль, повідомляє "Суспільне".

"Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою. Водій залишився живим. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав повз", - повідомляє видання.

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Херсонське видання "Кавун.City" також повідомило, що в автомобілі був начальник Північної виправної колонії №90 Євген Соболєв.

"За "офіційною" інформацією, перебіжчик отримав поранення двох ніг і перебуває у лікарні", - повідомляє видання у фейсбуці.

Раніше Соболєв погодився співпрацювати з державною владою та "очолити" пенітенціарну систему на окупованій території Херсонської області.