Події

19:50 18.06.2022

На Сумщині комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00

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На Сумщині комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00

У Сумській області з 20 червня тривалість комендантської години триватиме з 23:00 до 4:00, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Зміна комендантської години на Сумщині. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що вже в понеділок, починаючи з 4 ранку, зміни будуть запроваджені і при цьому закликав сумчан дотримуватись встановлених правил, не виходити на вулицю під час дії комендантського часу.

 

 

 

Теги: #зміни #комендантська_година #сумська_область

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