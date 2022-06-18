На Сумщині комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00

У Сумській області з 20 червня тривалість комендантської години триватиме з 23:00 до 4:00, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Зміна комендантської години на Сумщині. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що вже в понеділок, починаючи з 4 ранку, зміни будуть запроваджені і при цьому закликав сумчан дотримуватись встановлених правил, не виходити на вулицю під час дії комендантського часу.