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19:47 18.06.2022

Зеленського проінформували про заходи щодо оборони Одеського регіону

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Зеленського проінформували про заходи щодо оборони Одеського регіону

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у рамках проведеної президентом України Володимиром Зеленським наради на Одещині поінформував його учасників про заходи щодо оборони регіону, повідомила пресслужба президента.

"Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу", - сказано в повідомленні.

Зокрема, учасники обговорили питання збирання врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарської техніки. Було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії.

Крім того, на нараді заслухали інформацію про наслідки ракетних ударів російських окупантів по Одеській області, жертвами яких стали 55 жителів регіону, зруйновано низку об'єктів інфраструктури.

Зеленський також оглянув житловий будинок, який було пошкоджено 23 квітня в результаті ворожих ракетних обстрілів. Тоді жертвами стали вісім людей, серед яких тримісячне немовля. Глава держави ознайомився із перебігом відновлювальних робіт.

"Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла", - сказав він.

Також йшлося про соціальне забезпечення внутрішньопереміщених осіб, які проживають на Одещині.

Крім того, обговорювалися питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії.

Разом із тим, на зустрічі заслухали інформацію командувача військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України Олексія Неїжпапи щодо ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

 

 

 

Теги: #візит #одеська_область #зеленський

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