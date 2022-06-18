Латвія виділить додатково понад 22 млн євро наступного року на будівництво кордону з Білоруссю

На будівництво інфраструктури на латвійсько-білоруському кордоні в 2023 році Рига планує виділити додатково 22,58 млн євро, йдеться в документах, наданих МВС бюджетно-фінансовій комісії Сейму.

Зазначену суму планується включити до розділу бюджету "Нерухомість і централізовані закупівлі" міністерства внутрішніх справ, повідомляє в суботу агентство BNS.

Зазначається, що, розглянувши доповідь, уряд дозволив ДАТ "Державне нерухоме майно" (VNI) взяти на себе фінансові зобов'язання для продовження будівництва другої черги пріоритетної ділянки довжиною близько 64 кілометрів уздовж кордону на загальну суму близько 46,88 млн євро. Загальні витрати до 2025 року оцінюються приблизно в 47,81 млн євро.