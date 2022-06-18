Події

19:29 18.06.2022

Латвія виділить додатково понад 22 млн євро наступного року на будівництво кордону з Білоруссю

1 хв читати
Латвія виділить додатково понад 22 млн євро наступного року на будівництво кордону з Білоруссю

На будівництво інфраструктури на латвійсько-білоруському кордоні в 2023 році Рига планує виділити додатково 22,58 млн євро, йдеться в документах, наданих МВС бюджетно-фінансовій комісії Сейму.

Зазначену суму планується включити до розділу бюджету "Нерухомість і централізовані закупівлі" міністерства внутрішніх справ, повідомляє в суботу агентство BNS.

Зазначається, що, розглянувши доповідь, уряд дозволив ДАТ "Державне нерухоме майно" (VNI) взяти на себе фінансові зобов'язання для продовження будівництва другої черги пріоритетної ділянки довжиною близько 64 кілометрів уздовж кордону на загальну суму близько 46,88 млн євро. Загальні витрати до 2025 року оцінюються приблизно в 47,81 млн євро.

 

 

Теги: #будівництво #кордон #білорусь #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 17.06.2022
Ситуація на українсько-білоруському кордоні у районі Волинської області залишається без змін – голова ОВА

Ситуація на українсько-білоруському кордоні у районі Волинської області залишається без змін – голова ОВА

22:03 16.06.2022
Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

16:48 16.06.2022
У Латвії до 15 листопада проведуть демонтаж пам'ятників та інших об'єктів, що прославляють радянський та нацистський режими

У Латвії до 15 листопада проведуть демонтаж пам'ятників та інших об'єктів, що прославляють радянський та нацистський режими

16:29 16.06.2022
Заарештовано активи білоруської нафтосервісної компанії "Сервіс-Ойл" на 4 млрд грн

Заарештовано активи білоруської нафтосервісної компанії "Сервіс-Ойл" на 4 млрд грн

10:50 15.06.2022
Арештовано активи білоруської "БНК-Україна" - СБУ

Арештовано активи білоруської "БНК-Україна" - СБУ

12:55 13.06.2022
Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

13:14 11.06.2022
Держприкордонслужба через місяць знову фіксує чистий відтік людей з України через західний кордон

Держприкордонслужба через місяць знову фіксує чистий відтік людей з України через західний кордон

11:50 10.06.2022
Собівартість будівництва зросла на 20% від початку війни, терміни будівництва зсуваються на один-два квартали

Собівартість будівництва зросла на 20% від початку війни, терміни будівництва зсуваються на один-два квартали

21:30 09.06.2022
Глава Мін'юсту Латвії доручив розробити закон, який дозволяє відчужувати російську та білоруську власність

Глава Мін'юсту Латвії доручив розробити закон, який дозволяє відчужувати російську та білоруську власність

19:35 09.06.2022
У Білорусі активізовано процес формування т.зв. "народного ополчення"

У Білорусі активізовано процес формування т.зв. "народного ополчення"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог завдав удару по газопереробному підприємству в Харківській області, рятувальники локалізують масштабну пожежу

Україна пропонує створити дієвий механізм відшкодування Росією збитків через міжнародний договір та спецкомісію з Фондом активів - заступник голови Мін'юсту

Ворог зазнав значних втрат на Сумщині, намагаючись провести розвідку боєм

Зеленський відвідав передові позиції української армії в Миколаївській області

Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

ОСТАННЄ

Молдова і Румунія ухвалили декларацію про співпрацю

Війська РФ кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки - голова Луганської ОВА

В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

У школах Миколаєва з 1 вересня заборонено використання російської мови

Зеленський пропонує Раді ратифікувати конвенцію Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок

Заступник голови Мін'юсту України сумнівається в ефективності звернення до національних судів для отримання компенсацій від РФ

У Херсоні підірвали машину колаборанта, який "очолює" пенітенціарну систему області

На Сумщині комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00

Зеленського проінформували про заходи щодо оборони Одеського регіону

Джонсон: Велика Британія ніколи не забуде самовідданість, непереможну мужність і відвагу українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА