Ворог завдав удару по газопереробному підприємству в Харківській області, рятувальники локалізують масштабну пожежу

Російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині, в результаті виникла масштабна пожежа, яку локалізують рятувальники, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізують пожежу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.