Події

19:23 18.06.2022

Ворог завдав удару по газопереробному підприємству в Харківській області, рятувальники локалізують масштабну пожежу

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Ворог завдав удару по газопереробному підприємству в Харківській області, рятувальники локалізують масштабну пожежу

Російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині, в результаті виникла масштабна пожежа, яку локалізують рятувальники, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізують пожежу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.

 

 

 

Теги: #харківська_область #підприємство #обстріл

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