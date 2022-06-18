Україна пропонує створити дієвий механізм відшкодування Росією збитків через міжнародний договір та спецкомісію з Фондом активів - заступник голови Мін'юсту

Існуючі міжнародні організації та державні установи виявилися малоефективними та недієздатними у питанні отримання репарацій від РФ, тому Україна пропонує дієву концепцію – укладання міжнародного Договору про створення механізму відшкодування збитків, заподіяного російською агресією, заявила заступник міністра юстиції.

"Договором створюватиметься постійно діюча Комісія з розгляду позовів (заяв) про компенсацію збитків. Держави-учасниці Договору блокують, конфіскують та передають активи рф для задоволення вимог Комісії. Для цього створюється Фонд активів", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"".

За словами Мудрої, Договір також передбачає примусове виконання рішень Комісії, результатом чого має стати отримання заявниками відшкодування.

Заступник міністра зазначила, що відсутність сьогодні дієвих міжнародних інструментів потребує пошуку та використання нових форм і методів примусу агресора до виплати компенсації.

"Війна в Україні вже потребує змін фундаментальних основ міжнародного публічного права. Тому, наразі, першочергове завдання для країни – ініціювати з міжнародними партнерами саме такі зміни", – заявила Мудра.

Вона нагадала, що у всіх історичних прикладах виплати репарацій виконували держава, яка програла війну або капітулювала і дала свою згоду на виплату репарацій, але це було зроблено на підставі міжнародних договорів.

Заступник голови Мін'юсту наголошує, що з Росією ситуація зовсім інша: війна в активній фазі, відсутня згода РФ, яка поставила під сумнів не лише існування глобальних гарантій безпеки, а й системи міжнародного права per se (як такої).

"Наші союзники мають або визнати, що система міжнародного публічного права взагалі неспроможна реагувати на виклики агресивної війни, яку в будь-який час може розпочати держава-агресор у відношенні до сусідніх суверенних держав, ти жити з цим, або змусити державу платити високу ціну за заподіяну шкоду", – пояснила ситуацію Мудра.

За її словами, в умовах, коли Росія не здійснюватиме відшкодування добровільно або визнаватиме свою відповідальність за завдані збитки, Договір зможе бути тим легітимно-правовим механізмом, який встановить відповідальність РФ і змусить її компенсувати збитки. "Це буде широко визнаний у світі міжнародний інструмент, за допомогою якого держави матимуть підстави для вчинення необхідних дій на своїй території, в тому числі для прийняття відповідного національного законодавства", – додала заступник міністра.

Вона уточнила, що Комісія – це постійно діючий орган, але не судовий, а скоріше квазі-судовий, який розглядає заяви про відшкодування матеріальних збитків, завданих війною, від фізичних, юридичних осіб, муніципальних органів, державних компаній, держави.

Мудра зауважила, що заяви можуть ділитися на різні категорії залежно від розміру вимог та складності кейсу: можуть застосовуватися спрощені процедури до однотипних заяв про втрату житла чи рухомого майна, і такі позови можуть бути об'єднані у масові.

"Складніші та більші за обсягом заяви передбачатимуть складнішу процедуру, з посиленими вимогами до доказів, які будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Тут мова йде про втрату великого бізнесу", – додала вона.

Заступник голови Мін'юсту зазначила, що виплата відшкодування за рішеннями Комісії може здійснюватися або шляхом виплати із створеного заздалегідь Фонду активів, або шляхом примусового виконання рішення Комісії.

За її словами, кошти до Фонду можуть надходити з різних джерел, проте головне, що держави-учасниці Договору зобов'язуються наповнити Фонд заблокованими російськими активами, які надалі мають бути конфісковані чи націоналізовані та передані до Фонду.

Водночас вона констатувала, що для цього держави-учасниці мають змінити національне законодавство, на що буде потрібна політична воля законодавчих органів цих держав.

Серед інших джерел наповнення Фонду Мудра назвала спеціальні податки та мита, які можуть бути накладені на Росію або транзакції з нею, або кошти, що акумулюються на ескроу-рахунках від торгівлі з РФ.

"Виконання рішень Комісії за рахунок активів Фонду буде здійснюватися автоматично. Комісія передає рішення Фонду, Фонд виплачує кошти", - описала завершальну стадію відшкодування представник Мін'юсту.

Повністю бліц-інтерв'ю із заступником міністра юстиції України Іриною Мудрою читайте на сайті агенції "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua