Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер озвучив вимоги, які повинні бути задоволені до того, як буде ухвалено рішення про надання Україні репараційної позики з основою іммобілізованих російських активів, значна частина яких зберігається в цій країні.

Прибувши у четвер в Брюсселі на засідання Європейської ради, бельгійський прем’єр сказав: "Існує великий ризик, що ми постраждаємо від величезних претензій, тому, якщо ви хочете це зробити, нам доведеться робити це разом, ми хочемо гарантій, що якщо гроші доведеться повернути, кожна держава-член візьме на себе відповідальність за наслідки, які не можуть бути лише для Бельгії, і інша вимога полягає в тому, щоб кожна країна, яка має знерухомлені активи, рухалася разом з нами, тому що ми єдині, хто це робить".

Де Вевер наголосив, що Euroclear – "єдина фінансова установа, яка пропонує непередбачені прибутки Україні". "Ми знаємо, що в інших країнах є величезні суми російських грошей, і які завжди мовчали про це. Якщо ми рухатимемося, ми повинні рухатися всі разом, це європейська солідарність, якщо ці три вимоги будуть цілком розумними, я думаю, що вони будуть виконані, тоді ми зможемо рухатися далі, якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському рівні, а також на національному рівні, політично та юридично, щоб зупинити це рішення", - запевнив він.

Прем'єр-міністр Бельгії переконаний, що "ми повинні бути обережними, щоб це не мало зворотного ефекту". "Ми забираємо гроші Путіна, які зараз знерухомлені, і ми можемо дозволити йому забрати гроші назад. І, звичайно, всі ці компанії, які будуть конфісковані, почнуть пред’являти до нас претензії. Тож це ризики. Повинна бути прозорість щодо ризику. Повинна бути прозорість щодо правової основи для рішення. Я її ще не бачив. Вони (Європейська комісія – ІФ-У) не представили мені доводів на міжнародне права, на яких може ґрунтуватися це рішення. І нам потрібна прозорість щодо всіх російських знерухомлених грошей в інших країнах", - пояснив Де Вевер.