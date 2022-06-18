Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон, повідомляється в Телеграм-каналі 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

"А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців. Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

На прикріпленому до повідомлення відео видно, що чоловік кульгає, але продовжує йти в супроводі українських військових.

Раніше про збитий в Донецькій області літак повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, літак збили бійці самої 72-ї ОМБр, яка наразі дислокується в Донецькій області, з ПЗРК "Ігла".