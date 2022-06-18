Події

12:51 18.06.2022

Після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів: захисники і годувальники

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Після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів: захисники і годувальники

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів – захисники і годувальники.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби Міністерства, після перемоги в Україні будуть дві категорії людей - захисники (ті, хто продовжать захищати країну) і годувальники, які повинні працевлаштовуватися, забезпечувати свої сім'ї і створювати умови для розвитку своїх громад і економіки в цілому.

"Нам як державі важливо змодерувати процес таким чином, щоб перехід від "захисника" до "годувальника" був плавним і комплексним, і людина отримала інструменти для свого розвитку. Це, зокрема, отримання нової громадянської освіти, психологічна реабілітація, розвиток ветеранського підприємництва. Після перемоги ми повинні бути готові прийняти другий фронт - економічний. І зробити так, щоб наші захисники, які підуть у цивільний сектор, розвивали економіку України, а ми їх підтримували і надавали для цього інструменти», - цитує Лапутіну пресслужба.

Також міністр наголосила на важливості створення дієвої системи переходу з військової кар'єри на цивільне життя.

"Держава повинна інституалізувати питання переходу з військової кар'єри в цивільне життя, яке є у всіх провідних країнах світу. Над цим має працювати весь уряд, адже частина питань перебуває, наприклад, в площині Міністерства соціальної політики, а частина – у силових відомств", – зазначила вона.

Теги: #ветерани #категорії

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