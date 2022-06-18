Події

07:49 18.06.2022

Швейцарський мільярдер Бертареллі купує лондонський особняк за $113 млн

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Швейцарський мільярдер Бертареллі купує лондонський особняк за $113 млн

Швейцарський мільярдер Ернесто Бертареллі купує будинок у Белгравії, елітному районі Лондона, за 92 млн фунтів стерлінгів ($113 млн), повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Особняк був збудований у 19-му столітті. У ньому налічується понад 80 кімнат, домашній кінотеатр, спортзал та 20-метровий басейн, повідомили джерела.

Бертареллі, сім'я якого має статки в $18,4 млрд, є інвестором фонду Crosstree Real Estate Partners. Фонду належить низка інших об'єктів нерухомості в британській столиці, включно з готелем The Standard Hotel напроти вокзалу Сент-Панкрас.

 

 

Теги: #угода #нерухомість #швейцарія #великобританія

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