Швейцарський мільярдер Бертареллі купує лондонський особняк за $113 млн

Швейцарський мільярдер Ернесто Бертареллі купує будинок у Белгравії, елітному районі Лондона, за 92 млн фунтів стерлінгів ($113 млн), повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Особняк був збудований у 19-му столітті. У ньому налічується понад 80 кімнат, домашній кінотеатр, спортзал та 20-метровий басейн, повідомили джерела.

Бертареллі, сім'я якого має статки в $18,4 млрд, є інвестором фонду Crosstree Real Estate Partners. Фонду належить низка інших об'єктів нерухомості в британській столиці, включно з готелем The Standard Hotel напроти вокзалу Сент-Панкрас.