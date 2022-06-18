Американський регулятор дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) у п'ятницю схвалило вакцинацію від коронавірусу COVID-19 дітей віком до п'яти років, повідомляє агентство Associated Press.

Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини. Незалежні радники CDC висловляться із цього приводу в суботу.

Також FDA схвалило вакцину Moderna для дітей шкільного віку та підлітків, CDC розглянуть це рішення наступного тижня. Раніше для цієї вікової групи дозволялося використовувати лише вакцину від компанії Pfizer.

У четвер видання The New York Times повідомило, що група експертів FDA рекомендувала вакцини Moderna та Pfizer проти COVID-19 для дітей від шести місяців. У публікації уточнюється, що трикомпонентна вакцина Pfizer використовуватиметься для дітей віком від шести місяців до чотирьох років, а двофазна Moderna - для дітей віком від шести місяців до п'яти років. При цьому зазначається, що "дані клінічних випробувань, отримані від компаній, доводять, що кожна вакцина відповідала критеріям безпеки та ефективності цієї вікової групи".