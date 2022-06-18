Події

07:43 18.06.2022

Американський регулятор дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років

1 хв читати
Американський регулятор дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) у п'ятницю схвалило вакцинацію від коронавірусу COVID-19 дітей віком до п'яти років, повідомляє агентство Associated Press.

Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини. Незалежні радники CDC висловляться із цього приводу в суботу.

Також FDA схвалило вакцину Moderna для дітей шкільного віку та підлітків, CDC розглянуть це рішення наступного тижня. Раніше для цієї вікової групи дозволялося використовувати лише вакцину від компанії Pfizer.

У четвер видання The New York Times повідомило, що група експертів FDA рекомендувала вакцини Moderna та Pfizer проти COVID-19 для дітей від шести місяців. У публікації уточнюється, що трикомпонентна вакцина Pfizer використовуватиметься для дітей віком від шести місяців до чотирьох років, а двофазна Moderna - для дітей віком від шести місяців до п'яти років. При цьому зазначається, що "дані клінічних випробувань, отримані від компаній, доводять, що кожна вакцина відповідала критеріям безпеки та ефективності цієї вікової групи".

 

 

Теги: #сша #вакцина #діти #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 18.06.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

08:03 18.06.2022
Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

Кількість дітей-біженців у світі досягла 36,5 млн

19:50 17.06.2022
Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

19:07 17.06.2022
Федрезерв США "чітко націлений" на повернення інфляції до 2%

Федрезерв США "чітко націлений" на повернення інфляції до 2%

18:55 17.06.2022
"Епіцентр дітям" відкриє у Львівській області реабілітаційний літній табір для учнів спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид"

"Епіцентр дітям" відкриє у Львівській області реабілітаційний літній табір для учнів спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид"

09:04 17.06.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

08:44 17.06.2022
У результаті російської агресії в Україні загинуло 322 дитини та понад 581 поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 322 дитини та понад 581 поранено

07:54 17.06.2022
Держдеп не вважає позицію Китаю щодо Росії нейтральною

Держдеп не вважає позицію Китаю щодо Росії нейтральною

21:16 16.06.2022
США не вмовлятимуть Україну піти на територіальні поступки Росії

США не вмовлятимуть Україну піти на територіальні поступки Росії

20:02 16.06.2022
Маску та його компаніям пред'явлено позов на $258 млрд, позивач обвинувачує їх у створенні Dogecoin-піраміди

Маску та його компаніям пред'явлено позов на $258 млрд, позивач обвинувачує їх у створенні Dogecoin-піраміди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 583 – поранено

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною – Зеленський про введення візового режиму з РФ

ОСТАННЄ

У результаті ракетних ударів по Кременчуку постраждалих немає

Окупанти завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Ворог обстріляв Криворізький район, жертв немає

Швейцарський мільярдер Бертареллі купує лондонський особняк за $113 млн

За добу харківські рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 80 боєприпасів

Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора

На півдні України було знищено 57 окупантів, 18 одиниць техніки, склад боєприпасів

У Київраді зареєстровано проєкт рішення щодо перейменування п’яти станцій київського метро

За добу в результаті обстрілів загинуло четверо людей, шестеро – поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА