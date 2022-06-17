Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Російські загарбники продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово окупованих територіях країни, а також знищують або вивозять на територію РФ майно захоплених підприємств, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупанти продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово захопленій території, знищувати та вивозити на територію РФ майно захоплених промислових підприємств, проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ньому уточнюється, що окупанти не розуміють і бояться тотального спротиву українців.