Події

19:26 17.06.2022

Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

1 хв читати
Російські окупанти порушують права та свободи українців на тимчасово окупованих територіях країни, знищують майно підприємств

Російські загарбники продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово окупованих територіях країни, а також знищують або вивозять на територію РФ майно захоплених підприємств, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупанти продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово захопленій території, знищувати та вивозити на територію РФ майно захоплених промислових підприємств, проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ньому уточнюється, що окупанти не розуміють і бояться тотального спротиву українців.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 17.06.2022
Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

08:25 17.06.2022
Ворог відкинутий від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих

Ворог відкинутий від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих

07:28 17.06.2022
Окупанти зосереджують сили для наступу на Слов'янськ, підтягують додаткову артилерію під Сєвєродонецьк

Окупанти зосереджують сили для наступу на Слов'янськ, підтягують додаткову артилерію під Сєвєродонецьк

19:21 16.06.2022
Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України з артилерії, РСЗВ та гелікоптерів

07:36 16.06.2022
Окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку та продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

Окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку та продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

19:02 15.06.2022
Бої у Сєвєродонецьку продовжуються, штурм окупантами Тошківки відбито

Бої у Сєвєродонецьку продовжуються, штурм окупантами Тошківки відбито

07:36 15.06.2022
Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини, ворог веде наступ у напрямку Краснопілля

Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини, ворог веде наступ у напрямку Краснопілля

19:06 14.06.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

08:21 14.06.2022
Окупанти артилерією знищують житлові квартали та завод "Азот" у Сєвєродонецьку

Окупанти артилерією знищують житлові квартали та завод "Азот" у Сєвєродонецьку

07:21 14.06.2022
Окупанти за допомогою артилерії штурмують Сєвєродонецьк та посилили свої позиції на Миколаївському напрямку

Окупанти за допомогою артилерії штурмують Сєвєродонецьк та посилили свої позиції на Миколаївському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, завдають авіаударів по населеним пунктам

Велика Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових до використання цих озброєнь - Джонсон

Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

ОСТАННЄ

Зеленський і Джонсон відвідали виставку зруйнованої російської військової техніки у центрі Києва

Кабмін вніс у політику власності "Нафтогазу" доведення запасів у ПСГ до 19 млрд куб. м на 1 жовтня

Деолігархізація енергосектора стала темою зустрічі глави Міненерго України та посла США в Україні

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

Бізнес має говорити не лише про компенсацію завданих агресором збитків, а й про компенсацію заподіяної шкоди - юрист

Джонсон: Я абсолютно розумію, чому українці не готові на будь-які компроміси із Путіним

Зеленський та Джонсон обговорили питання гарантій безпеки для України

Велика Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових до використання цих озброєнь - Джонсон

КС визнав неконституційним накладення штрафу у 300% несплачених митних платежів за ухилення від їх сплати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА