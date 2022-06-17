Велика Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових до використання цих озброєнь - Джонсон

Велика Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових для використання цих озброєнь, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Ми від самого початку і до сьогодні готові й надалі надавати озброєння, надавати підготовку щодо використання цих озброєнь. Український народ та ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть зробити українці - вигнати агресора з України. Буде цей момент, коли треба буде говорити про майбутнє, і це буде вже в контексті вільної України. Будуть й інші країни, які займатимуться гарантіями безпеки, про які ми говорили", - сказав Джонсон на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у п'ятницю.

Він наголосив, що Велика Британія разом із партнерами також працюватимуть над відновленням України.