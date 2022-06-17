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18:33 17.06.2022

Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

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Зеленський: У нас із Джонсоном спільне бачення, як рухатися до перемоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має з прем'єр-міністром Великої Британії спільне бачення того, як рухатись до перемоги над російськими окупантами.

За словами глави держави, його переговори з прем’єр-міністром Великої Британії були максимально предметними.

"Пройшлися з усіх ключових питань двосторонніх відносин. Питання загальної ситуації в Європі та у світі. Насамперед - це дві важливі речі: оборона та безпека. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій на нашому сході, на півдні нашої держави, наші можливості у захисті від російської агресії. У нас є спільне бачення того, як рухатися до перемоги. Тому що саме такий потрібен результат для України - перемога нашої держави", - заявив Зеленський на брифінгу з Джонсоном у Києві у п'ятницю.

Він подякував прем'єр-міністру Великої Британії за розуміння потреб України у зброї.

"Говорили про необхідність збільшення постачань до України важкого озброєння. Головне на сьогодні також - забезпечити протиповітряну оборону України. Почали рухатись у цьому напрямі", - додав президент.

Теги: #перемога #джонсон #зеленський

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