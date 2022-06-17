Кабмін створив Координаційний штаб із захисту прав депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією проти України

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, уряд створив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив положення про Координаційний штаб та його склад.