Події

17:26 17.06.2022

Кабмін створив Координаційний штаб із захисту прав депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією проти України

1 хв читати
Кабмін створив Координаційний штаб із захисту прав депортованих або примусово переміщених у зв'язку зі збройною агресією проти України

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, уряд створив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив положення про Координаційний штаб та його склад.

 

Теги: #штаб #депортовані

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 15.03.2022
На Одещині звільнено заступника начальника ОВА та голову гуманітарного штабу – начальник ОВА

На Одещині звільнено заступника начальника ОВА та голову гуманітарного штабу – начальник ОВА

00:09 13.03.2022
Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

22:13 25.02.2022
Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

06:55 23.02.2022
У Верховній Раді буде створено оборонний штаб

У Верховній Раді буде створено оборонний штаб

21:11 22.02.2022
У ВР створять штаб оборони - Арахамія

У ВР створять штаб оборони - Арахамія

14:56 27.12.2021
У Києві створюють штаб територіальної оборони

У Києві створюють штаб територіальної оборони

09:25 23.11.2021
В Україні створено міжвідомчий штаб для координації дій силових органів щодо захисту державного кордону – ДПСУ

В Україні створено міжвідомчий штаб для координації дій силових органів щодо захисту державного кордону – ДПСУ

20:03 07.09.2021
Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кубракова, Кузіна, Монастирського

Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кубракова, Кузіна, Монастирського

14:10 29.07.2021
Прем'єр Шмигаль провів засідання Антикризового енергетичного штабу

Прем'єр Шмигаль провів засідання Антикризового енергетичного штабу

12:44 26.02.2021
Зеленський збільшив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру - указ

Зеленський збільшив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру - указ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Зеленський привітав Джонсона з черговим візитом до Києва

Кабмін затвердив порядок поводження з військовополоненими та порядок передання/репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України

Ткаченко: Україна не згодна з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення "Євробачення-2023" і вимагає його змінити

Міжетнічне злочинне угруповання під виглядом добровольчого формування планувало скоєння тяжких злочинів у Києві

ОСТАННЄ

Кабмін розширив перелік пунктів пропуску для розмитнення імпортних авто

Голова КМВА підписав доручення про дотримання режиму тиші у Києві

Зеленський привітав Джонсона з черговим візитом до Києва

Російські окупанти завдали ракетного удару по КП у Первомайському на Харківщині, поранено трьох осіб

Кабмін затвердив порядок поводження з військовополоненими та порядок передання/репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України

Український генпрокурор та міжнародні експерти оглянули місця воєнних злочинів у Броварському районі

Україна пропонувала ЄМС три локації для проведення Євробачення: Львів, Закарпаття та Київ - заява "Суспільного"

Ситуація на українсько-білоруському кордоні у районі Волинської області залишається без змін – голова ОВА

Кабінет Міністрів скасував безвізовий режим із Росією з 1 липня - Шмигаль

Активи групи компаній російської "Татнефти" передано АРМА – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА