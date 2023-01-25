Події

19:35 25.01.2023

Зеленський обговорив із верховним комісаром ООН у справах біженців доступ до депортованих у РФ громадян України

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Зеленський обговорив із верховним комісаром ООН у справах біженців доступ до депортованих у РФ громадян України

Президент України Володимир Зеленський провів у середу зустріч у Києві з верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Зустрівся з верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. З початку повномасштабного вторгнення Росії він уже втретє відвідує Україну", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, візит Гранді - це важливий політичний сигнал підтримки для всього українського суспільства, для сімей, для вимушено переміщених осіб, для сімей, які втратили своїх дітей через депортацію.

"Під час зустрічі обговорили важливість невідкладного доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #доступ #росія #депортовані

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