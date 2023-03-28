Мінреінтеграції: Незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, збір даних триває

Наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей, повідомляє Національне інформаційне бюро при Міністерстві реінтеграції України.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі у вівторок.

Як інформує міністерство, "також на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування".

Повідомляється також, що Національне інформаційне бюро продовжує збирати й актуалізувати дані про незаконно депортованих росіянами українських дітей. Узагальнені дані розміщені на держпорталі "Діти війни" (https://childrenofwar.gov.ua/). До їх збору та аналізу долучаються Офіс президента України, Офіс генерального прокурора, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція, громадські організації тощо.

Щодня Національне інформаційне бюро оновлює інформацію на порталі. Зібрані дані використають українські та міжнародні слідчі для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей.