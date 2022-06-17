Жителя Дніпра затримали за продаж гумдопомоги на 1,3 млн грн

Жителя Дніпра затримали під час продажу гуманітарної допомоги з Польщі на суму 1 млн 350 тис. грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у п'ятницю в телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, житель Дніпра отримав вантаж із гуманітарною допомогою – продуктами харчування, завезеними з Польщі для українців, які постраждали від російської агресії.

"Надалі він вирішив реалізувати частину гумдопомоги. Для цього він знайшов підприємця, який погодився купити 38 тис. одиниць м’ясної консерви за ціною, удвічі нижчою за ринкову. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання 1 млн 350 тис. грн за продаж гумдопомоги", - зазначається у повідомленні.

Також у прокуратурі інформують, що під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисника й орендованого складу виявлено та вилучено понад 100 тис. одиниць продукції, кошти, мобільні телефони й автомобіль.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.