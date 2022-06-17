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12:34 17.06.2022

Венедіктова відзначає роботу французьких експертів у проведенні судмедекспертиз і на місцях руйнувань

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Венедіктова відзначає роботу французьких експертів у проведенні судмедекспертиз і на місцях руйнувань

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вдячна французьким колегам, які допомагають українським прокурорам у роботі безпосередньо на місці скоєння воєнних.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова висловила подяку президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за підтримку України та вагомий внесок французьких колег, які допомагають у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у п'ятницю.

Українська генпрокурор наголосила, що завдяки дипломатії президента України Володимира Зеленського було створено потужний юридичний фронт. "Важливу роль в коаліції справедливості відіграють наші французькі колеги. Мала нагоду сьогодні подякувати за експертну місію, яка допомагає нам "на землі", - зазначила Венедіктова.

За інформацією Офісу генпрокурора, делегація Національної жандармерії Французької Республіки (IRCGN) прибула до України в середині квітня і, незважаючи на запланований двотижневий термін перебування, досі працює, допомагаючи українським колегам.

"Перша група працювала на оглядах тіл у місцях масових поховань, проводила судмедекспертизи та займалася ДНК-аналізом. Французькі експерти відбирали генетичний матеріал у родин, які шукають безвісти зниклих у Бучі, та зіставляли його зі зразками невпізнаних осіб", - уточнюється у повідомленні.

Наразі, як інформують у прокуратурі, в Чернігівській області на місцях руйнувань разом з українськими прокурорами працює група французьких експертів із моделювання за допомогою дрона, балісти, вибухотехніки, а також спеціалісти із застосовувалася зброї масового ураження.

"Це безцінна професійна підтримка української правоохоронної системи в тому надзвичайному масштабі навантаження, з яким ми стикнулись через воєнні злочини РФ. А ще - важливий незалежний погляд на ситуацію, що демонструє нашу відкритість і щире прагнення досягнути справедливості", - підсумувала генпрокурор.

 

Теги: #прокуратура #венедіктова

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