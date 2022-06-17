Події

11:40 17.06.2022

ДБР розслідує понад 500 справ стосовно зрадників і колаборантів

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ДБР розслідує понад 500 справ стосовно зрадників і колаборантів

Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило 530 кримінальних проваджень стосовно зрадників і колаборантів.

"З 24 лютого 2022 року за державну зраду вже відкрито й отримано від інших правоохоронних органів 399 кримінальних проваджень (ст. 111 КК), за колабораційну діяльність порушено 127 проваджень (ст. 111-1 КК), розпочато провадження і стосовно чотирьох пособників державі агресору (ст. 111-2 КК)", - ідеться у повідомленні ДБР у п'ятницю в телеграм-каналі.

У бюро повідомляють, що 140 фігурантам повідомлено про підозру, 79 оголошено в розшук.

"Ще 924 осіб перевіряють на причетність до колабораційної діяльності", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ДБР, до суду за цими статтями вже передано чотири провадження, а найбільше справ стосовно зрадників і колаборантів розслідується у Луганській, Донецькій і Запорізькій областях.

 

Теги: #дбр #дерзрада

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