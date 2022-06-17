Події

07:18 17.06.2022

ЗС України за добу знищили 26 окупантів, склад ПММ і дві одиниці техніки на сході України

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ЗС України за добу знищили 26 окупантів, склад ПММ і дві одиниці техніки на сході України

Українські військовослужбовці в четвер, 16 червня, знищили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 26 окупантів, БТР, БПЛА та склад ПММ.

"Сьогодні, 16 червня, російські фашистські війська здійснили одну спробу штурмових дій. Втрати ворога становлять: особового складу – 26, БТР – один, БПЛА – один і склад із ПММ – один", - ідеться у зведенні, розміщеному на сторінці ОТУ "Схід" у фейсбуці.

 

Теги: #рф #україна #війна #втрати

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