Події

20:13 16.06.2022

У Тбілісі пройшла акція громадян на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС

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У Тбілісі пройшла акція громадян на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС

Акція громадян на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу пройшла у четвер на площі Ріке у Тбілісі.

Кілька сотень громадян, серед них і представники опозиційних партій, зібралися на заклик президента Грузії Саломе Зурабішвілі. В акції відмовилися брати участь представники панівної партії "Грузинська мрія", заявивши, що захід неорганізований, і що у подібній акції мають брати участь щонайменше 100 тисяч людей.

Тим часом, в акції, де не було трибуни та мікрофонів, взяли участь акредитовані в Грузії посли європейських країн і США.

"Сьогодні я перебуваю на цій акції, як пересічний громадянин Грузії, а не як президент. Ми зібралися, щоб донести до Європи наше найважливіше бажання розпочати реальну інтеграцію в європейський простір", - сказала журналістам Зурабішвілі.

Вона зазначила, що сьогоднішня акція – це вільний вияв громадянами своєї волі, а для цього "не треба мікроавтобусами привозити із регіонів до Тбілісі активістів".

"Я не закінчений оптиміст, але все ж таки вірю, що в Брюсселі нам дадуть статус країни-кандидата в Євросоюз", - сказала Зурабішвілі.

 

 

Теги: #єс #акція #грузія #вступ

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