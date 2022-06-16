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18:24 16.06.2022

Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі – Шольц

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Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі – Шольц

Німеччина надаватиме Україні зброю і надалі, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Німеччина вже давно зламала свою державну традицію: ми почали надавати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі, наскільки Україні буде необхідно", – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії в четвер у Києві.

Водночас він зазначив, що в Німеччині навчають українських військових користуватися сучасним озброєнням, зокрема самохідними гаубицями та зенітними установками.

"Ми також пообіцяли, що надамо й установки IRIS (системи протиповітряної оборони IRIS-T – ІФ-У), які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. Ми також домовилися зі Сполученими Штатами та Великою Британією про те, що надаватимемо ракетні установки залпового вогню", – додав канцлер Німеччини.

 

Теги: #україна #зброя #німеччина

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