Події

15:07 16.06.2022

Словаччина передала Україні п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "Градів"

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Словаччина передала Україні п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "Градів"

Словаччина передала у розпорядження Збройних сил України п'ять гелікоптерів та боєприпаси для РСЗВ "Град", повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

"Сьогодні на нараді (міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі - ІФ) я повідомив, що необхідні для України 122-мм боєприпаси для систем "Град", а також чотири гелікоптери Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, передача яких Україні була схвалена урядом, вже перебувають у користуванні Збройних сил України", - написав Над у фейсбуці.

Він уточнив, що надана Україні допомога буде відшкодована Словаччині із Європейського фонду миру, що є сильним вираженням солідарності Європейського Союзу з Україною.

Теги: #боєприпаси #словаччина

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