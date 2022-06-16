Події

14:53 16.06.2022

Авіаудар окупантів по Лисичанську забрав щонайменше три життя

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Щонайменше троє людей загинули і семеро дістали поранень унаслідок авіаудару російських окупантів у м. Лисичанськ Луганської області у четвер, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну зі споруд, де ховалися люди. Щонайменше троє загиблих і семеро поранених. Розбираємо завали", - написав Гайдай у телеграмі, проілюструвавши повідомлення фотографією зруйнованої будівлі.

Теги: #лисичанськ #авіаудар

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