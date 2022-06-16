Авіаудар окупантів по Лисичанську забрав щонайменше три життя

Щонайменше троє людей загинули і семеро дістали поранень унаслідок авіаудару російських окупантів у м. Лисичанськ Луганської області у четвер, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну зі споруд, де ховалися люди. Щонайменше троє загиблих і семеро поранених. Розбираємо завали", - написав Гайдай у телеграмі, проілюструвавши повідомлення фотографією зруйнованої будівлі.