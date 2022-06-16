Події

10:55 16.06.2022

На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

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На Донбасі щодня гинуть і зазнають поранень до 1 000 українських військовослужбовців – Арахамія

На сході України щодня гинуть і зазнають поранень до тисячі українських військовослужбовців, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"До 1 000 українських солдатів гинуть або зазнають поранень щодня на Донбасі на сході України, в середньому від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених", - зазначив Арахамія в інтерв'ю американському виданню АXIOS.

За його словами, кількість втрат Збройних сил України на фронті значно зросла за останні два тижні.

Голова фракції зазначив, що Україна мобілізувала в армію мільйон людей і може мобілізувати ще два мільйони, тому має достатньо сил, щоб продовжувати боротьбу на Донбасі, однак необхідно більше зброї та боєприпасів.

"У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібне озброєння", - наголосив Арахамія.

Як повідомлялося, Арахамія очолює делегацію українського парламенту, яка наразі перебуває в США.

 

Теги: #війна #втрати #арахамія

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