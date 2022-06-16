Події

08:08 16.06.2022

Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі в адмінбудівлі, на підприємстві та в екосистемі

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Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі в адмінбудівлі, на підприємстві та в екосистемі

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 11 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема спричинених обстрілами — 3, пожеж з інших причин — 8, також 2 — для надання допомоги співробітникам Національної поліції, 2 — для надання допомоги комунальникам у розчищені зруйнованих об’єктів від завалів, 1 — на чергування, 1 — інший виїзд.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському та Харківському районах області, а також в Індустріальному районі Харкова. Ворожими цілями стали адміністративна будівля, виробничий об'єкт та екосистема на відкритій території", - повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. ДСНС) в Харківській області.

Як повідомляє відділ комунікацій головного управління Національної поліції у Харківській області, підприємство в Індустріальному районі Харкова було обстріляно вночі. Вибухами пошкоджено будівлі на території та виникла пожежа.

Крім того, вдень 15 червня окупанти обстріляли із ракетних систем залпового вогню касетними снарядами місто Барвінкове. В результаті пошкоджено три приватні будинки.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували всі факти руйнування житла та інших споруд на території регіону в результаті обстрілів і пожеж. Первинні матеріали, зібрані поліцейськими, будуть передані до Служби безпеки України.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували дев'ять ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #харків #пожежа #відомства

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