У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

На Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару зруйновано будівельне підприємство, постраждалих немає, повідомила пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Через ракетні удари в Новомосковському районі зруйновано будівельне підприємство. Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, знищено будівлю виробництва. Сталася пожежа. На місці працюють пожежники. Рятувальники розбирають завали.

Попередньо з людей ніхто не постраждав.