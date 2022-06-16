Події

07:27 16.06.2022

У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

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У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство

На Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару зруйновано будівельне підприємство, постраждалих немає, повідомила пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Через ракетні удари в Новомосковському районі зруйновано будівельне підприємство. Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, знищено будівлю виробництва. Сталася пожежа. На місці працюють пожежники. Рятувальники розбирають завали.

Попередньо з людей ніхто не постраждав.

 

 

 

Теги: #руйнування #ракети #дніпропетровська_область

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