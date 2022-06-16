У Дніпропетровській області в результаті ракетного удару зруйновано будівельне підприємство
На Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару зруйновано будівельне підприємство, постраждалих немає, повідомила пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Через ракетні удари в Новомосковському районі зруйновано будівельне підприємство. Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, знищено будівлю виробництва. Сталася пожежа. На місці працюють пожежники. Рятувальники розбирають завали.
Попередньо з людей ніхто не постраждав.