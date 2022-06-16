Противник знову обстріляв ракетами Донеччину

Російські війська в ніч на четвер знову обстріляли ракетами два населені пункти Донецької області, поранено двох місцевих жителів, зруйновано житлову інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Російські ракети знову вразили населені пункти Донбасу. Цього разу – Покровськ та селище Гришине. Двох людей поранено, зруйновано та пошкоджено, щонайменше, 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинули три десятки тварин", - написав Кириленко в фейсбуці вночі на четвер.

За словами Кириленка, противник чітко дотримується тактики випаленої землі, зокрема, б'є по цивільних об'єктах, тероризує людей.

"Щоб не стати їхньою черговою мішенню і зберегти своє життя, усім, хто не залучений до процесу оборони Донбасу та підтримки роботи критично важливої інфраструктури, слід евакуюватися у безпечніші області України", - наголосив глава ОВА.

"Ворог жорстокий і цинічний. Але ми переможемо. Варто тільки кожному робити те, що йому належить", - підсумував Кириленко.