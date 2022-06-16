Події

07:23 16.06.2022

Противник знову обстріляв ракетами Донеччину

1 хв читати
Противник знову обстріляв ракетами Донеччину

Російські війська в ніч на четвер знову обстріляли ракетами два населені пункти Донецької області, поранено двох місцевих жителів, зруйновано житлову інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Російські ракети знову вразили населені пункти Донбасу. Цього разу – Покровськ та селище Гришине. Двох людей поранено, зруйновано та пошкоджено, щонайменше, 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинули три десятки тварин", - написав Кириленко в фейсбуці вночі на четвер.

За словами Кириленка, противник чітко дотримується тактики випаленої землі, зокрема, б'є по цивільних об'єктах, тероризує людей.

"Щоб не стати їхньою черговою мішенню і зберегти своє життя, усім, хто не залучений до процесу оборони Донбасу та підтримки роботи критично важливої інфраструктури, слід евакуюватися у безпечніші області України", - наголосив глава ОВА.

"Ворог жорстокий і цинічний. Але ми переможемо. Варто тільки кожному робити те, що йому належить", - підсумував Кириленко.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:25 16.06.2022
На Сумщині одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу, ще троє загинули внаслідок підриву автомобіля на міні

На Сумщині одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу, ще троє загинули внаслідок підриву автомобіля на міні

12:54 15.06.2022
У Луганській області зафіксовано 42 ворожі обстріли, поранені місцеві жителі

У Луганській області зафіксовано 42 ворожі обстріли, поранені місцеві жителі

09:20 15.06.2022
За добу на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранено сімох мирних жителів

За добу на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу поранено сімох мирних жителів

08:04 15.06.2022
У результаті обстрілів Луганської області пошкоджено понад 35 будинків

У результаті обстрілів Луганської області пошкоджено понад 35 будинків

07:18 15.06.2022
У Донецькій області у вівторок загинули троє мирних жителів, ще четверо поранені

У Донецькій області у вівторок загинули троє мирних жителів, ще четверо поранені

19:18 14.06.2022
Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

19:05 14.06.2022
Окупанти обстріляли Малинівку на Харківщині: поранено троє мирних мешканців - прокуратура

Окупанти обстріляли Малинівку на Харківщині: поранено троє мирних мешканців - прокуратура

11:18 14.06.2022
Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

Російські окупанти за добу завдали ударів по Донеччині крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією і танками

08:24 14.06.2022
Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Покровську громади на Дніпропетровщині

Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Покровську громади на Дніпропетровщині

07:50 14.06.2022
За добу на Харківщині сталося шість пожеж унаслідок ворожих обстрілів, поранено двоє дітей

За добу на Харківщині сталося шість пожеж унаслідок ворожих обстрілів, поранено двоє дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Макрон, Шольц та Драгі приїхали до України

Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

ОСТАННЄ

Резніков: Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО й готовність давати більше зброї

РФ втратила за минулу добу в Україні орієнтовно 200 військових, 9 танків та 7 артсистем – Генштаб ЗСУ

Литва поставила Україні озброєнь та військової техніки на 15,5 млн євро

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Макрон, Шольц та Драгі приїхали до України

Українська сторона подала Європейській мовній спілці заповнений опитувальник щодо проведення в Україні "Євробачення-2023"

Противник уночі обстріляв авіацією Сумську область, четверо людей загинуло, шестеро поранені

Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі в адмінбудівлі, на підприємстві та в екосистемі

Російські військові не припиняють спроб повністю захопити Сєвєродонецьк

Війна в Україні забрала життя мінімум 4452 цивільних, ще 5531 поранено – ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА