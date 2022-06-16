Події

06:27 16.06.2022

Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

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Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції щодо України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання чергового сигналу щодо постійної оборонної підтримки України.

"Є, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною. У рамках "Рамштайну" Велика Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції у Копенгагені. Попередньо залучено 14 держав", - сказав він у відеозверненні у середу ввечері.

"Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми - оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні", - повідомив Зеленський. Він також очікує збільшення підтримки після третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Провів сьогодні важливу розмову із президентом Америки Джо Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашої оборони - новий пакет підтримки на мільярд доларів. Це берегова оборона, артилерія, сучасні ракетні системи. Чекатимемо", - сказав також президент.

Теги: #світ #підтримка #зеленський

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