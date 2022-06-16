Події

06:25 16.06.2022

На Сумщині одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу, ще троє загинули внаслідок підриву автомобіля на міні

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На Сумщині одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу, ще троє загинули внаслідок підриву автомобіля на міні

У Сумській області в середу троє людей загинули і одна поранена внаслідок підриву автомобіля на російській міні, ще одна людина загинула ввечері від ракетного обстрілу околиць Глухова, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

У телеграм-каналі він повідомив, що в середу вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду: били з мінометів та артилерії.

"На одній із ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) вибухнув автомобіль. Три людини загинули на місці, одна - поранена. Наразі перебуває в лікарні", - написав Живицький.

Він поінформував, що після 14-ї години були поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадах.

"Після 20-ї години вечора два ворожих вертольоти з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова. Влучання в житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранені. Пошкоджено об'єкти інфраструктури", - написав Живицький.

 

Теги: #жертви #сумщина #обстріли

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