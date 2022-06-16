Окупанти намагаються атакувати на дев'яти напрямках у Луганській області

Російські окупанти намагаються одночасно атакувати на дев'яти напрямках у Луганській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Продовжується запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках", - написав Залужний у телеграм-каналі ввечері у середу.

Зокрема, противник веде наступ із півдня на північ на напрямках Попасна - Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна - Миколаївка, Попасна - Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне - Словʼянськ, Ізюм - Словʼянськ, нижче - Попасна - Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк - Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк - Метьолкіне, Тошківка - Комишуваха.

"З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію", - наголосив головнокомандувач ЗС.

За його словами, Сєвєродонецьк - це ключова точка у системі оборонної операції Луганської області. "Місто не може розглядатися ніяк інакше", - наголосив Залужний.

"Всі, хто на сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу! Дякуємо всім, хто підтримує та вірить у Збройні сили України!" - додав він.