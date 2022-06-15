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21:46 15.06.2022

Верховний суд переніс на 29 червня розгляд справи про позбавлення ПриватБанку права власності на будинок у Дніпрі

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Верховний суд переніс на 29 червня розгляд справи про позбавлення ПриватБанку права власності на будинок у Дніпрі

Касаційний Госпсуд у складі Верховного Суду переніс на 29 червня розгляд касації ПриватБанку на рішення судів попередніх інстанцій про позбавлення банку права власності на будівлю у Дніпрі на користь ТОВ "Ебоуд Файненс", повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Згідно з повідомленням, перенесення відбулося через відсутність представника однієї зі сторін, зокрема учасника-ліквідатора підприємства ТОВ "Товариство освіти їм М.С. Грушевського" з поважних причин.

Пресслужба нагадала, що раніше Центральний апеляційний госпсуд та госпсуд Дніпропетровської області став на бік позивача ТОВ "Ебоуд Файненс", який є кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" та ухвалили припинити дію договору купівлі-продажу нерухомого майна між компанією і банком.

 

 

Теги: #суд #приватбанк #будинок

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