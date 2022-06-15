Словаччина оголосила про значну пожертву Україні вертольотів серії Mі та ракетних боєприпасів, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Я також хочу подякувати Словаччині, яка оголосила про значну пожертву вертольотів серії Mі та терміново необхідних ракетних боєприпасів", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу.

За його словами, учасники зустрічі також обговорили нові пожертвування Україні артилерії від багатьох країн, включно з Канадою, Польщею та Нідерландами.