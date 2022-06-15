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19:51 15.06.2022

Байден повідомив Зеленському про новий транш військової допомоги на $1 млрд, а також гуманітарну допомогу у $225 млн

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Байден повідомив Зеленському про новий транш військової допомоги на $1 млрд, а також гуманітарну допомогу у $225 млн

Президент США Джо Байден заявив, що телефоном проінформував президента України Володимира Зеленського про рішення надати Києву транш американської військової допомоги у розмірі $1 млрд, повідомляє в середу Білий дім.

"Я повідомив президенту Зеленському, що США передадуть ще військову допомогу Україні на $1 млрд", - наголошується у заяві Байдена.

За його словами, йдеться про "додаткову артилерію, озброєння для берегової оборони, боєприпаси для артилерії, сучасні ракетні системи".

Байден також наголосив, що США продовжать підтримувати народ України, який постраждав у результаті війни.

"Сьогодні я також оголошую про додаткове виділення гуманітарної допомоги у розмірі $225 млн, щоб допомогти людям всередині України, зокрема шляхом надання безпечної питної води, критично важливих предметів медичного призначення та медичної допомоги, продуктів харчування, житла та коштів для сімей для покупки предметів першої потреби", - заявив президент США.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #зброя

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