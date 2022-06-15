Україна потребує зброї дальньої дії, броні та берегової оборони - Остін

Україна потребує зброї дальньої дії, броні та берегової оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Міністр Резніков і я були в тісному контакті щодо змін на полі бою. І ми працюємо в ногу, щоб задовольнити запит України на нові можливості, особливо її потребу в далекому вогні, броні та береговій обороні. Щоб допомогти Україні захиститися, Сполучені Штати надали їй гаубиці, "Джавеліни", величезну кількість боєприпасів, БПЛА, гелікоптери Mі-17, радари протидії артилерії, тактичні машини та засоби радіоелектронного придушення", - сказав Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

За його словами, США разом із партнерами також навчають українських військових новим можливостям.

"І ми віддані зробити навіть більше. Ми надаємо захисникам України реактивні системи залпового вогню Himars, і це значно збільшить можливості України, особливо разом із наданням додаткових ракетних систем за стандартами НАТО від Великої Британії та інших наших союзників", - наголосив Остін.