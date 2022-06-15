Подоляк: Україна була, є і буде, де буде Медведєв через два роки - питання

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заступника глави Ради безпеки РФ Дмитра Медведєвої "маленькою людиною з великими комплексами" й наголосив, що Україна була, є і буде.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути увагу та самоствердитися - бризнути отрутою в бік України або погрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв через два роки - питання", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше Медведєв поставив під сумнів існування в майбутньому України.

"Бачив повідомлення, що Україна за лендлізом хоче отримати від своїх заокеанських хазяїв СПГ з оплатою постачання через два роки. Інакше майбутньої зими просто замерзне. Тільки запитання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?", - написав він у телеграмі.