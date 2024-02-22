У ЄС порекомендували заступнику голови РБ РФ Медведєву звернутися до психіатра

Представник Зовнішньої дипломатичної служби Європейського Союзу Пітер Стано порекомендував заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву звернутися до психіатра.

У четвер у Брюсселі, коментуючи на прохання журналістів нещодавню заяву Медведєва про те, що Київ і Одеса - російські міста, а РФ має дійти до Києва, Стано сказав: "Ми не коментуємо дивні висловлювання, особливо людей, які відчайдушно шукають уваги, особливо якщо вони - номер два (у країні). Хоча приємно, що людина, яку ви згадали, публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану. Я думаю, що ми можемо лише порекомендувати консультації та психіатричну допомогу. Але я не впевнений, що російська держава з мільярдами, які вони даремно витрачають на незаконну війну проти України, дійсно може дозволити собі інвестувати в соціальну допомогу та охорону здоров'я для людей".

Водночас представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС відзначив нещодавнє засідання міністрів закордонних справ країн - членів ЄС, які "дуже чітко дали зрозуміти, що ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну в її законному захисті від агресії, особливо зараз, коли ми наближаємося до сумної позначки двох років від початку повномасштабного вторгнення".

"Держави-члени роблять усе можливе, щоб, як каже високий представник, забезпечити Україні більше і швидше (допомоги) не тільки доти, доки буде необхідно, а й стільки, скільки знадобиться - боєприпасів, військової техніки, протиповітряної оборони тощо, щоб Україна змогла виграти цю війну з агресором", - констатував Стано.