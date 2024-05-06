Оголошення РФ про навчання з нестратегічними ядерними силами - ще один доказ безвідповідальної поведінки Кремля - Стано

У Європейському Союзі назвали оголошення Росією про проведення навчань із нестратегічними ядерними силами продовженням безвідповідальної поведінки й подальшим загостренням ситуації.

Відповідний коментар щодо цього питання зробив представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано в понеділок у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Це - безумовно, продовження безвідповідальної поведінки Росії і ще один доказ того, що кремль зацікавлений лише в подальшому загостренні ситуації, причиною якої стала незаконна агресія проти України", - сказав він.

У зв'язку з цим Стано закликав Росію "припинити ескалацію, припинити безвідповідальну риторику, безвідповідальну поведінку, припинити агресію проти України та припинити порушувати міжнародне право і всі міжнародні зобов'язання, які Росія взяла на себе".

У понеділок Генштаб Міноборони Росії оголосив про підготовку до навчань з метою "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань". У повідомленні відомства зазначено, що під час навчань Міноборони РФ планує відпрацювати "підготовку і застосування нестратегічної ядерної зброї" з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб" на адресу Росії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Міноборони мало на увазі заяви президента Франції Еммануеля Макрона і "британських представників" про "готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну, тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими".