Стано: Боррель проти участі представників ЄС у церемонії інавгурації Путіна

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель проти участі представників Європейського Союзу в церемонії інавгурації Володимира Путіна.

Про це в понеділок у Брюсселі повідомив його представник Пітер Стано, відповідаючи на запитання журналістів про участь лідерів країн-членів Європейського Союзу в церемонії, що відбудеться у вівторок. "Високий представник ЄС Жозеп Боррель проти участі ЄС у цьому завтрашньому заході в Москві", - сказав він.

Стано підтвердив, що запрошення, надіслані Кремлем на завтрашню інавгурацію Путіна, "дійшли також і до наших країн-членів ЄС і делегації ЄС у Москві". "Наразі ми обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо того, щоб мати скоординований підхід скрізь, де це можливо у сфері зовнішньої політики, тому ми наразі все ще обговорюємо з державами-членами, як підійти до цього, беручи до відома всі відповідні елементи. Тому остаточне рішення ще не ухвалено", - деталізував він.