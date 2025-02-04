Інтерфакс-Україна
Події
20:29 04.02.2025

Трамп запрошував Зеленського на свою інавгурацію

1 хв читати
Трамп запрошував Зеленського на свою інавгурацію
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію.

"Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних рисах, як, можливо, й інших лідерів, я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб, але я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти і поговорити про те, як закінчити війну, і нам потрібен час для цього. І в цей момент, в момент інавгурації, я думаю, що у нього є свої власні питання на порядку денному", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Пірса Моргана.

Голова Української держави зауважив, що інавгурація - "можливо, один з найважливіших днів у житті американського народу, думаю, що мені було просто не дуже доречно приїхати".

"У нього не було б часу на особисту зустріч", - пояснив президент.

 

Теги: #трамп #зеленський #інавгурація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 12.05.2025
Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

21:04 12.05.2025
Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

20:08 12.05.2025
Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

19:05 12.05.2025
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

18:53 12.05.2025
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

18:10 12.05.2025
Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

17:19 12.05.2025
Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

16:31 12.05.2025
Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

16:27 12.05.2025
З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Маркарова про законопроєкт США щодо санкцій проти РФ: вдячні кожному сенатору, який його підтримав

Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

РФ має без зволікань продемонструвати прагнення до миру - заява глав МЗС "Веймар+"

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА