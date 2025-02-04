Трамп запрошував Зеленського на свою інавгурацію

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Президент США Дональд Трамп запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію.

"Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію, але він запросив мене в дуже загальних рисах, як, можливо, й інших лідерів, я не знаю, кого він запросив особисто чи в інший спосіб, але я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти і поговорити про те, як закінчити війну, і нам потрібен час для цього. І в цей момент, в момент інавгурації, я думаю, що у нього є свої власні питання на порядку денному", - сказав Зеленський у інтерв'ю для Пірса Моргана.

Голова Української держави зауважив, що інавгурація - "можливо, один з найважливіших днів у житті американського народу, думаю, що мені було просто не дуже доречно приїхати".

"У нього не було б часу на особисту зустріч", - пояснив президент.