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13:51 15.06.2022

У НАТО не можуть назвати точної дати вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії, але намагаються зробити це у найкоротший термін

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У НАТО не можуть назвати точної дати вирішення питання щодо членства Швеції та Фінляндії, але намагаються зробити це у найкоротший термін

Партнери з НАТО намагатимуться вирішити питання про членство Швеції та Фінляндії якнайшвидше, але точна дата вступу цих країн поки що невідома, заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми намагаємося вирішити питання якнайшвидше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО в найкоротші терміни, але коли саме це станеться, я сказати не можу", - зазначив Столтенберг на пресконференції напередодні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

У вівторок прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про ризик, що ситуація із вступом її країни до НАТО надовго застигне у нинішньому вигляді.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО ще 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Анкара має низку претензій до цих скандинавських країн: зокрема вона звинувачує їх у підтримці курдських угруповань, які в Туреччині вважають терористичними.

Теги: #нато #швеція #фінляндія

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