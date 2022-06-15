Віталієві Кличку присуджено престижну премію Артура Еша за відвагу

Мера Києва, ексчемпіона світу з боксу у важкій вазі Віталія Кличка удостоєно престижної премії Артура Еша за мужність, повідомляє видання Boxing Scene.

Нагороду вручають від американського телеканалу ESPN гідному представникові спортивної спільноти за його діяльність, яка виходить за межі спорту та має значний вплив на світ.

"Урівноваженість і сила Віталія, коли його місто і країна стикаються з неймовірними випробуваннями, набагато перевершили надзвичайну рішучість, яку він продемонстрував як один із найкращих чемпіонів боксу у важкій вазі. Його відданість народу України стала натхненням для світу, а його хоробрість - яскравий приклад стійкості людського духу. Для нас велика честь відзначити його нагородою Артура Еша за відвагу", - зазначив виконавчий редактор ESPN Content Роб Кінг.

Видання наголошує, що Віталій Кличко став центральною фігурою в захисті своєї країни, коли російські війська вторглися в Україну.

У свою чергу Кличко зазначив, що сприймає цю нагороду як визнання мужності кожного українця, який захищає свою державу.

"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності й недоторканності українського народу, який понад три місяці хоробро протистоїть російському агресорові. Це нагорода для кожного, хто захищає незалежність і свободу України", - сказав він.

Церемонія нагородження Віталія Кличка відбудеться 20 липня.

Премія Артура Еша за відвагу - одна з найбільш видатних, престижних і відомих нагород у спорті. Раніше її присуджували таким зіркам і діячам, як Мухаммед Алі, Нельсон Мандела та ін.