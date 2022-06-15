Прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама відвідали Бородянку та Ірпінь.

"Одразу після приїзду ми відвідали Бородянку, місто, зруйноване на початку вторгнення. Ми є свідками руйнувань, спричинених війною. Ми разом з Еді Рамою молимося за мир, твердо стоячи на боці громадян України", - написав Абазович у твіттері у середу.

Крім того, у фейсбуці Абазович оприлюднив відео відвідування главами урядів Ірпеня.

Він зазначив, що прибув до Києва разом із прем'єром Албанії, щоб надати щиру підтримку Україні та її громадянам у захисті їхнього права на свободу. Також він запевнив, що Чорногорія продовжить допомагати Україні у цей скрутний момент гуманітарної катастрофи.