Події

11:35 15.06.2022

Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом ворожої ракети пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі

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Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом ворожої ракети пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі

Унаслідок падіння уламків збитої у вівторок над Золочевом (Львівська обл.) російської ракети постраждали шестеро людей, пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі й три адмінбудівлі, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Наші сили ППО збили над Золочевом ракету, ймовірно, "Калібр". Уламки ракети впали на цегельний завод. Постраждали шестеро людей. Серед них однорічний хлопчик. Усі постраждалі в задовільному стані. Лікуються амбулаторно", - написав Козицький у телеграмі у середу.

Він уточнив, що люди перебували на території цегельного заводу та у житловому секторі неподалік.

"(Внаслідок падіння уламків – ІФ) знищено дах цегельного заводу на площі 1 250 метрів квадратних, пошкоджено стіну, сусідню складську будівлю й два автомобілі. Загалом пошкоджено 26 житлових будинків, три об'єкти торгівлі та три адмінбудівлі", - наголосив голова ОВА.

За його словами, переважно будівлі зазнали пошкодження вікон, дверей і стін.

Як повідомлялося, у вівторок над Золочевом Львівської області сили української протиповітряної оборони збили російську ракету, внаслідок чого постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Теги: #ракета #руйнування #золочів

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